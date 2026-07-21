«Эти времена прошли»: президент Никарагуа после 30 лет правления объявил об отмене выборов

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводиться выборы. По его словам, отмена выборов призвана перекрыть пути для оппозиции, передает Reuters.
«Здесь больше не будет выборов, на которых они могли бы попытаться захватить правительство и власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомосистами, вернулись бы к власти, прошли — и больше никогда не повторятся», — сказал глава государства.
Ортега находился на посту президента с 1979 по 1990 год. В 2007 году он вновь был избран на эту должность и с того времени ее не покидал.
Как сообщает Reuters, в прошлом году Ортега укрепил свою власть с помощью серии реформ, включавших назначение своей жены Росарио Мурильо «сопрезидентом» и продление срока до шести лет. Теперь они вдвоем контролируют правительство, армию и суды Никарагуа.