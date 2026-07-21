Красноярские экспортеры по итогам бизнес-миссии подписали соглашения о поставках в Китай

Делегация Красноярского края представила продукцию лесопереработки, натуральные суперфуды и сельхозтовары на бизнес-миссии в Китай.
Поездку организовал Центр поддержки экспорта. По итогам переговоров все компании-участники подписали соглашения о намерениях на продажу своей продукции и участие в совместных инициативах с китайскими партнерами.
В первый день предприниматели посетили Деловой квартал Санья (CBD), познакомились с вариантами размещения офисов и локализации производства, представили продукцию бизнес-сообществу города. Во второй день прошли В2В-переговоры с китайскими покупателями при поддержке Международной торговой палаты в новом Азиатско-Тихоокеанском центре цифровых услуг.
Начальник Центра поддержки экспорта Наталья Дворяк рассказала о перспективах сотрудничества:
«На базе центра в перспективе планируют проводить закупочные сессии со сделками на общую сумму более 10 млрд юаней. Всех контрагентов будут проверять, чтобы обе стороны были уверены в безопасности сделок. Одна из задач центра — содействие в проработке оптимальной логистики и выход на глобальные системы закупок».
Отдельно организовали визит в международный медицинско-промышленный центр, где концентрируются новейшие разработки в сфере медицины и куда съезжаются дистрибьюторы со всего Китая. Провели встречу для включения продукции края в текущие научно-практические проекты.
«Китай является крупнейшим торговым партнером края. Бизнес-миссия стала ярким примером того, как региональные инструменты поддержки помогают предпринимателям находить надежных зарубежных партнеров и заключать конкретные соглашения. Партнеры из провинции Хайнань заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и рассматривают возможность ответного визита до конца этого года», — подчеркнул руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Центр поддержки экспорта (структурное подразделение регионального центра «Мой бизнес») — единая площадка для поддержки и развития экспортеров в Красноярском крае. Он действует в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Получить консультацию можно по бесплатному телефону: 8−800−234−0−124.