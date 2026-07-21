Красноярские экспортеры по итогам бизнес-миссии подписали соглашения о поставках в Китай

«На базе центра в перспективе планируют проводить закупочные сессии со сделками на общую сумму более 10 млрд юаней. Всех контрагентов будут проверять, чтобы обе стороны были уверены в безопасности сделок. Одна из задач центра — содействие в проработке оптимальной логистики и выход на глобальные системы закупок».