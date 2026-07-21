Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 21 июля

Отключения света в Ростове на 21 июля затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где именно во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— проспект Буденновский, 59А, 61/12;
— улица Тельмана, 8, 10, 21;
— улица Островского, 96;
— переулок Аэроклубовский, 16−34;
— улица Красносельская, 80−90 и 85−91;
— улица Лесопарковая, 90В;
— улица Мадояна, 110, 139−163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а;
— улица Макарова, 36−54 и 53−71;
— улица Мичуринская, 106−124;
— переулок Снеговой, 1−27 и 42−70;
— переулок Сортовой, 47−73 и 52−78;
— переулок Танковый, 1−13 и 2−14;
— улица Томская, 2−28 и 1−31;
— улица Челябинская, 1−7 и 2−8;
— улица Чукотская, 7;
— улица Дачная, 12, 12/2а-12/8;
— улица Медицинская, 1−39, 12, 14, 16;
— улица Соловьиная, 2−32;
— улица Таганрогская, 98, 100, 106;
— улица Конституционная, 83−103 и 84−106;
— улица Дундича, 1−23 и 2−26;
— улица 1-ая Грамши, 1−17 и 2−32;
— улица 2-ая Грамши, 35−55 и 34−58;
— улица Гончарова, 1−25 и 2−24;
— улица Можайская, 1−35.
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