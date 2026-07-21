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Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 21 июля

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове во вторник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 21 июля затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где именно во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— проспект Буденновский, 59А, 61/12;

— улица Тельмана, 8, 10, 21;

— улица Островского, 96;

— переулок Аэроклубовский, 16−34;

— улица Красносельская, 80−90 и 85−91;

— улица Лесопарковая, 90В;

— улица Мадояна, 110, 139−163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а;

— улица Макарова, 36−54 и 53−71;

— улица Мичуринская, 106−124;

— переулок Снеговой, 1−27 и 42−70;

— переулок Сортовой, 47−73 и 52−78;

— переулок Танковый, 1−13 и 2−14;

— улица Томская, 2−28 и 1−31;

— улица Челябинская, 1−7 и 2−8;

— улица Чукотская, 7;

— улица Дачная, 12, 12/2а-12/8;

— улица Медицинская, 1−39, 12, 14, 16;

— улица Соловьиная, 2−32;

— улица Таганрогская, 98, 100, 106;

— улица Конституционная, 83−103 и 84−106;

— улица Дундича, 1−23 и 2−26;

— улица 1-ая Грамши, 1−17 и 2−32;

— улица 2-ая Грамши, 35−55 и 34−58;

— улица Гончарова, 1−25 и 2−24;

— улица Можайская, 1−35.

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