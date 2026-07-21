Государственные выплаты неработающим родителям предложили назначить депутаты

В России выдвинули предложение о назначении ежемесячных пособий в сумме равной прожиточному минимуму для одного из родителей, не имеющих работы, который ухаживает за ребёнком. Соответствующее обращение парламентарии Государственной Думы направили главе Министерства труда Антону Котякову.
Как считают инициаторы данного законопроекта, подобная мера поможет родителям уделять больше времени воспитанию детей, избегая серьёзного падения дохода семьи.
Кроме того, планируется выделять эти средства при появлении на свет каждого малыша, не ограничиваясь лишь первым ребёнком. За основу данной идеи взят опыт Кировской области, где уже функционирует программа «бабушкиной зарплаты», предназначенная для тех родственников, которые ухаживают за малышами в возрасте до трёх лет.
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