Государственные выплаты неработающим родителям предложили назначить депутаты

Кроме того, планируется выделять эти средства при появлении на свет каждого малыша, не ограничиваясь лишь первым ребёнком. За основу данной идеи взят опыт Кировской области, где уже функционирует программа «бабушкиной зарплаты», предназначенная для тех родственников, которые ухаживают за малышами в возрасте до трёх лет.