В Хабаровском крае разработают стратегию развития на 16 лет вперёд

Действующая стратегия развития края рассчитана до 2030 года и была утверждена в 2018 году. За это время, как отмечают в правительстве, объём инвестиций в основной капитал вырос почти втрое по сравнению с 2017 годом, промышленное производство увеличилось в полтора раза, а ввод жилья — более чем вдвое.