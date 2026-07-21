В Хабаровском крае разработают стратегию развития на 16 лет вперёд

Хабаровский край приступил к разработке новой стратегии социально-экономического развития до 2036 года с перспективой до 2042 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новый документ должен определить основные направления развития региона, ключевые цели и инструменты их достижения.
Первое заседание рабочей группы по подготовке стратегии провёл первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов. По его словам, новый документ должен стать не формальным отчётом, а рабочим планом, который будет использоваться в деятельности органов власти.
Действующая стратегия развития края рассчитана до 2030 года и была утверждена в 2018 году. За это время, как отмечают в правительстве, объём инвестиций в основной капитал вырос почти втрое по сравнению с 2017 годом, промышленное производство увеличилось в полтора раза, а ввод жилья — более чем вдвое.
Основой для новой стратегии станут уже реализуемые проекты, среди которых развитие Восточного полигона, портовых мощностей Ванино и Советской Гавани, строительство Тихоокеанской железной дороги и освоение Малмыжского месторождения.
Научную часть документа готовит ФАНУ «Востокгосплан». По итогам анализа специалисты предложили определить главной целью создание Хабаровского края как региона притяжения людей, капитала и технологий — одного из центров роста Дальнего Востока.
В стратегии планируют уделить внимание не только промышленности и инфраструктуре, но и развитию новых направлений — робототехники, микроэлектроники и автомобилестроения. Отдельный блок будет посвящён качеству жизни, созданию современных рабочих мест и возможностям для профессионального развития жителей края.
Завершить подготовку документа планируется в октябре 2026 года. После этого проект представят для общественного обсуждения.