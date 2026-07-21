В Красноярске готовят к открытию участок развязки на обходе города

На обходе Красноярска завершается очередной этап реконструкции транспортной развязки в районе Солонцов. Ход работ проверил министр транспорта региона Дмитрий Зотин. Сейчас дорожники заканчивают устройство земляного полотна на шлюзе из Солонцов в сторону Дрокино. На закрытом участке основного направления почти завершили поднятие уровня дороги и укладку асфальтобетона. Проверил ход работ. Все идет по графику. Сейчас завершают устройство оставшегося земполотна на шлюзе из Солонцов в сторону Дрокино и практически закончили поднятие уровня дороги и укладку асфальтобетона на закрытом участке основного направления. В ближайшее время уложим оставшийся асфальт и откроем движение, — отметил Дмитрий Зотин. [caption id= «attachment_371866» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/id2460017720_gos[/caption] После открытия этого участка дорожники перейдут к следующему этапу. Планируется закрыть вторую часть развязки — шлюз с Северного шоссе в Солонцы и разворотную петлю с проспекта Котельникова. Информацию об изменении схемы движения и сами схемы опубликуют заранее. [caption id= «attachment_371865» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/id2460017720_gos[/caption] Добавим, что реконструкция обхода Красноярска идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и приурочена к 400-летию города. Читайте также: У красноярского зоопарка планируют оборудовать второй вход Масштабное озеленение: в центре Красноярска высадят почти 2 000 деревьев и кустарников В Красноярске на улице Копылова обновляют освещение и тротуары.