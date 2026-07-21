Второй музыкальный мурал в Хабаровске посвятили Дальневосточному рок-фестивалю

Монументальное полотно, посвященное музыкальной истории региона, украсило фасад дома в Хабаровске. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», это уже второе музыкальное изображение из серии задуманных в рамках проекта «Шуми, Восток. Муралы».
Так, ранее на фасаде здания, расположенному по улице Фрунзе, 56, художник Дмитрий Комолов создал мурал, посвященный музыкальной истории Хабаровского края до 1917 года.
Теперь масштабное изображение появилось по улице Тихоокеанской, 140 — на фасаде одного из общежитий Тихоокеанского университета. Арт-объект «Поколение моей весны» посвящен оставившему след в истории уже 90-х годов Дальневосточному рок-фестивалю.
— Авторами работы стали графические художники Артем Андрианов и Егор Полищук, — отметили в пресс-службе ТОГУ. — А основой сюжета стал Дальневосточный рок-фестиваль, который проходил с 1990 по 2004 год и ежегодно объединял около 300 участников. Это была площадка свободы, творчества и общения, где рок-н-ролл стал символом целого поколения и помогал объединять людей.
Напомним, проект «Шуми, Восток. Муралы» реализуется музеем «Мир говорящих машин» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он призван рассказать о знаковых страницах музыкальной истории региона через уличное искусство.