Второй музыкальный мурал в Хабаровске посвятили Дальневосточному рок-фестивалю

— Авторами работы стали графические художники Артем Андрианов и Егор Полищук, — отметили в пресс-службе ТОГУ. — А основой сюжета стал Дальневосточный рок-фестиваль, который проходил с 1990 по 2004 год и ежегодно объединял около 300 участников. Это была площадка свободы, творчества и общения, где рок-н-ролл стал символом целого поколения и помогал объединять людей.