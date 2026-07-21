Мирошник: Крым, Запорожье и Херсон затронули масштабные отключения света

По словам господина Мирошника, в Симферополе, Евпатории, Джанкое и Красноперекопске электроэнергию подавали с ограничениями. В Запорожской области сбои затронули около 106 тысяч человек. Родион Мирошник добавил, что массовые отключения электричества на минувшей неделе также фиксировались в Курской области, без света остались более 46 тыс. абонентов.