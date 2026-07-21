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37 мигрантов доставили в полицию после рейда на левобережье Красноярска

Всего правоохранители проверили 60 человек.

В Ленинском районе Красноярска сотрудники полиции и добровольные народные дружинники провели оперативно-профилактический рейд. Проверены строительные объекты и фермерские хозяйства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Всего правоохранители проверили 60 иностранцев, 37 из них доставили в отдел по вопросам миграции.

Отмечается, что четыре человека помещены в Центр временного содержания, один несовершеннолетний 2012 года рождения — в краевой центр семьи и детей.

На нарушителей составили пять протоколов: за отсутствие документов, незаконную трудовую деятельность и привлечение к работе нелегалов. Также выявлен факт фиктивной постановки на учёт иностранцев — решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что дело завели на отца, купившего питбайк 13-летней дочери в Красноярском крае.