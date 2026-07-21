37 мигрантов доставили в полицию после рейда на левобережье Красноярска

В Ленинском районе Красноярска сотрудники полиции и добровольные народные дружинники провели оперативно-профилактический рейд. Проверены строительные объекты и фермерские хозяйства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Всего правоохранители проверили 60 иностранцев, 37 из них доставили в отдел по вопросам миграции.
Отмечается, что четыре человека помещены в Центр временного содержания, один несовершеннолетний 2012 года рождения — в краевой центр семьи и детей.
На нарушителей составили пять протоколов: за отсутствие документов, незаконную трудовую деятельность и привлечение к работе нелегалов. Также выявлен факт фиктивной постановки на учёт иностранцев — решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, что дело завели на отца, купившего питбайк 13-летней дочери в Красноярском крае.