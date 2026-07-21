В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелся лес

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Лес загорелся в результате падения обломков БПЛА в Милютинском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Губернатор также отметил, что угрозы населенным пунктам нет, проводится тушение пожара.
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