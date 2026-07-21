Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелся лес

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в лесу.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Лес загорелся в результате падения обломков БПЛА в Милютинском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Губернатор также отметил, что угрозы населенным пунктам нет, проводится тушение пожара.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше