Ограничения на посещение лесов введены в пяти областях Беларуси

Так, в Витебской области только в шести районах (Витебском, Дубровенском, Лиозненском, Оршанском, Сенненском и Толочинском) можно свободно посещать лесные массивы, в остальных регионах Витебщины введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.
В Минской области ограничения действуют в Березинском, Борисовском, Вилейском, Дзержинском, Крупском, Логойском, Минском и Смолевичском.
А в Гомельской области ограничения действуют в Брагинском, Ельском, Житковичском, Калинковичском, Мозырском, Наровлянском и Хойникском.
В Брестской области четыре района окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, то есть там также действуют ограничения на посещение лесов. Это Барановичский, Жабинковский, Кобринский и Ляховичский.
В Могилевской области таких районов только два — Костюковичский и Хотимский.
Остальные регионы, а также вся территория Гродненской области окрашены на карте зеленым цветом, это значит, что посещать леса там можно абсолютно свободно.
При действующих ограничениях посещать леса для прогулок, сбора грибов и ягод разрешается. Однако въезд на территорию лесного фонда на автомобилях запрещен, как и разведение костров.