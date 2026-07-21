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Ограничения на посещение лесов введены в пяти областях Беларуси

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Ограничения в лесах из-за риска пожаров введены в пяти областях Беларуси, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

Так, в Витебской области только в шести районах (Витебском, Дубровенском, Лиозненском, Оршанском, Сенненском и Толочинском) можно свободно посещать лесные массивы, в остальных регионах Витебщины введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.

В Минской области ограничения действуют в Березинском, Борисовском, Вилейском, Дзержинском, Крупском, Логойском, Минском и Смолевичском.

А в Гомельской области ограничения действуют в Брагинском, Ельском, Житковичском, Калинковичском, Мозырском, Наровлянском и Хойникском.

В Брестской области четыре района окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, то есть там также действуют ограничения на посещение лесов. Это Барановичский, Жабинковский, Кобринский и Ляховичский.

В Могилевской области таких районов только два — Костюковичский и Хотимский.

Остальные регионы, а также вся территория Гродненской области окрашены на карте зеленым цветом, это значит, что посещать леса там можно абсолютно свободно.

При действующих ограничениях посещать леса для прогулок, сбора грибов и ягод разрешается. Однако въезд на территорию лесного фонда на автомобилях запрещен, как и разведение костров.