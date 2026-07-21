АЗС для бизнесменов появились в Тюмени

Тюменским бизнесменам на фоне ситуации с топливом начали предлагать собственные АЗС формата «мини». Средняя стоимость таких устройств начинается от 150 тысяч рублей.
Мини АЗС разрабатываются на базе горизонтальных резервуаров объемом от 20 до 25 кубических метров, которые можно использовать для хранения и выдачи дизельного топлива, бензина и масел.
По словам продавцов, подобным образом можно частично решить проблему с топливом. Кроме того, устройства пригодятся небольшим компаниям с собственным автопарком.
Автоэксперт Дмитрий Демин утверждает, что предложение уже заинтересовало некоторых предпринимателей. Несмотря на это, речь идет о единичных случаях.
— Такой вариант вызвал интерес у строительных компаний, которые должны бесперебойно заправлять технику бензином и «дизелем». Однако опираться на это решение я бы не стал, — цитирует его Ura.ru.
Тем временем заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров рассказал, что ажиотаж на автозаправочных станциях снизился. В ближайшее время ситуация должна нормализоваться.
Днем ранее свободную продажу топлива также организовали на 86 АЗС в Крыму. Кроме того, продажа топлива ведется по накануне выданным QR-кодам с лимитом от 20 до 40 литров на один автомобиль.