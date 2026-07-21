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Роспотребнадзор порекомендовал работодателям сокращать рабочий день при одном условии

Роспотребнадзор рекомендовал руководителям компаний снижать длительность трудового дня сотрудников в случаях, когда офисная температура поднимается выше определённых показателей.

Роспотребнадзор рекомендовал руководителям компаний снижать длительность трудового дня сотрудников в случаях, когда офисная температура поднимается выше определённых показателей. Эту информацию предоставила пресс-служба ведомства.

В частности, при использовании кондиционера оптимальным считается поддержание температуры в диапазоне 24−25 градусов.

Если система охлаждения отсутствует, трудовой день необходимо урезать на один час при достижении отметки в 28,5 градуса, на два часа — при 29 градусах и на четыре часа — при 30,5 градуса. Для работников, занятых на улице, существуют специальные нормативы.

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