На юбилейном фестивале «Зов Пармы» выступят группы из Москвы и Петербурга

15-й фестиваль пройдёт с 24 по 26 июля на поляне у села Серегово в Чердынском округе. 24 июля — день заезда и открытия. Вечером на Большой сцене зажгут фестивальный огонь. Основная программа развернётся 25 и 26 июля.