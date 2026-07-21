На юбилейном фестивале «Зов Пармы» выступят группы из Москвы и Петербурга

Группы из Москвы, Бурятии и Санкт-Петербурга выступят на юбилейном фетивале «Зов Пармы», сообщает правительство Пермского края.
15-й фестиваль пройдёт с 24 по 26 июля на поляне у села Серегово в Чердынском округе. 24 июля — день заезда и открытия. Вечером на Большой сцене зажгут фестивальный огонь. Основная программа развернётся 25 и 26 июля.
На двух площадках выступят пермские коллективы и гости из других регионов: Chemistry Loops из Москвы, Namgar из Бурятии, Женя Винд из Санкт-Петербурга.
В «Избе» — второй сцене — 25 июля начнутся мастер-классы по народным танцам: коми-пермяцким, башкирским, русским, а также выступления фольклорных коллективов.
По словам организаторов, особый акцент сделали на этническую составляющую: ремёсла, песни, танцы и костюмы коренных народов Прикамья. На поляне будут работать конный театр, казаки с боевыми искусствами, дагестанские канатоходцы из ансамбля «Росэкстрим», площадка народных игр и мастер-классы по промыслам.
Спектакли покажут три театра: «Экспромт» из Яйвы и театр «НОС» из Санкт-Петербурга выступят 25 июля, пермский театр кукол «Туки-Луки» — 24 и 25 июля. Ремесленная линейка включает уроки мастеров и ярмарку ручных изделий. В реальном времени будут создавать деревянные скульптуры.
На поляне откроется Вотчина латников — реконструкторы воссоздадут средневековый быт. 25 и 26 июля на ристалище пройдут бои в доспехах. Также гостей ждут конкурс на лучший бивак, конкурс сказок, игра-бродилка и экскурсии в Чердынь и Ныроб.
Завершится второй день фестиваля большим огненным шоу — традиционным сжиганием деревянных фигур.
Как фестиваль проходил в прошлом году смотрите в фотоленте сайта perm.aif.ru.