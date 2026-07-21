Новости Ростовской области 21 июля: БПЛА, бензин, назначение в ФК «Ростов»

Совет директоров футбольного клуба «Ростов» официально утвердил Андрея Чайку на посту генерального директора команды. Прежний руководитель клуба Игорь Гончаров, занимавший эту должность в прошедшем сезоне, не покинет организацию и продолжит свою работу в системе ФК «Ростов».Детальная программа развития «Ростова» будет представлена на рассмотрение совету директоров осенью 2026 года. Андрею Чайке 56 лет. В качестве игрока он выступал за юношеские составы ЦСКА и юношескую сборную России. С 1997 года он является основателем и бессменным президентом футбольного клуба «Чайка» из Песчанокопского. Напомним, что по итогам сезона-2025/26 в Российской Премьер-Лиге «Ростов» занял 10-е место в турнирной таблице.