Новости Ростовской области 21 июля: БПЛА, бензин, назначение в ФК «Ростов»

В ночь на 21 июля 2026 небо над Ростовской областью снова защищали от атак БПЛА ВСУ. Автомобилисты уже меньше стоят в очередях. А в футбольном клубе ФК «Ростов» знакомятся с новым генеральным директором.
О самых важных событиях этого утра — в подборке rostov.aif.ru.
Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 21 июля 2026: загорелся лес.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракеты уничтожены в Ростове-на-Дону и четырёх районах области.
«Воздушной атаке подверглись: Константиновский, Обливский, Боковский, Советский (сельский) районы. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время проводится тушение пожара», — написал губернатор Юрий Слюсарь.
Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 21 июля 2026 года.
Ситуация на автозаправочных комплексах нормализуется: очереди заметно уменьшились, а время ожидания для водителей снизилось. На большинстве станций представлен полный ассортимент горючего, и дефицит не наблюдается.
Обстановка остаётся под контролем: для поддержания правопорядка на АЗС по-прежнему несут службу добровольцы и представители казачества. Тенденция к удорожанию топлива сохраняется. На частных заправках стоимость литра уже существенно отклоняется от официальных данных и в некоторых случаях достигает 140−150 рублей.
В настоящее время в Ростовской области продолжают действовать следующие ограничения на отпуск горючего:
Бензин: не более 30 литров на один легковой автомобиль. Дизельное топливо: до 60 литров для легковых машин, до 200 литров для грузового транспорта и до 300 литров для пассажирских перевозок.
Средние цены на топливо в регионе по официальным данным на 21 июля 2026 года выглядят следующим образом:
АИ-92 — 83.99 ₽/лАИ-95 — 93.01 ₽/лАИ-98 — 111.62 ₽/лДизельное топливо — 91.36 ₽/л.
Жара до +35°: синоптики озвучили прогноз погоды на 21 июля для Дона.
В донской столице установится по-настоящему знойная и сухая погода: осадков не предвидится, а небо будет лишь слегка затянуто облаками. Воздух в городе прогреется от +21 до +35 градусов.
На остальной территории Ростовской области также ожидается преобладание ясных и солнечных дней. В большинстве районов будет очень жарко — термометры покажут +33…+36 °C. Подует спокойный северо-западный ветер (3−6 м/с), а уровень влажности составит 35−40%.
Спасатели напоминают, что из-за устойчивой жары в регионе сохраняется высокий класс пожароопасности. Жителей просят быть предельно осторожными и не допускать действий, которые могут привести к случайным возгораниям.
Новое назначение в ФК «Ростов»: Андрей Чайка стал генеральным директором.
Совет директоров футбольного клуба «Ростов» официально утвердил Андрея Чайку на посту генерального директора команды. Прежний руководитель клуба Игорь Гончаров, занимавший эту должность в прошедшем сезоне, не покинет организацию и продолжит свою работу в системе ФК «Ростов».Детальная программа развития «Ростова» будет представлена на рассмотрение совету директоров осенью 2026 года. Андрею Чайке 56 лет. В качестве игрока он выступал за юношеские составы ЦСКА и юношескую сборную России. С 1997 года он является основателем и бессменным президентом футбольного клуба «Чайка» из Песчанокопского. Напомним, что по итогам сезона-2025/26 в Российской Премьер-Лиге «Ростов» занял 10-е место в турнирной таблице.
В ДТП разбилась насмерть красавица-байкер Соната.
В страшном ДТП байкер 41-летняя София Г. разбилась насмерть на своём мотоцикле. В байкерских кругах она была известна под позывным Соната. У женщины остались двое сыновей-школьников.
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