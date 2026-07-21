Новосибирские ИП на УСН переходят на новую декларацию с 1 августа

Новосибирские предприниматели и компании, применяющие упрощённую систему налогообложения, с 1 августа переходят на новую форму единой налоговой декларации — старый бланк образца 2007 года налоговики принимать перестанут. Соответствующее решение Минфин принял ещё в апреле, и теперь переходный период подходит к концу. С августа компании и индивидуальные предприниматели, которые не ведут деятельность, не имеют объектов налогообложения и движений средств по счетам, смогут отчитываться исключительно по обновлённому документу. В ФНС пояснили, что заполнять его стало проще — из бланка исключили коды ОКАТО и ОКВЭД, номера глав Налогового кодекса и номер квартала, что сокращает время подготовки и снижает риск ошибок.