Новосибирские ИП на УСН переходят на новую декларацию с 1 августа

Новосибирские предприниматели и компании, применяющие упрощённую систему налогообложения, с 1 августа переходят на новую форму единой налоговой декларации — старый бланк образца 2007 года налоговики принимать перестанут. Соответствующее решение Минфин принял ещё в апреле, и теперь переходный период подходит к концу. С августа компании и индивидуальные предприниматели, которые не ведут деятельность, не имеют объектов налогообложения и движений средств по счетам, смогут отчитываться исключительно по обновлённому документу. В ФНС пояснили, что заполнять его стало проще — из бланка исключили коды ОКАТО и ОКВЭД, номера глав Налогового кодекса и номер квартала, что сокращает время подготовки и снижает риск ошибок.
До 1 августа действует переходный период: налоговики принимают обе версии декларации. После этой даты — только новую форму, утверждённую ФНС. Чтобы избежать проблем, бухгалтерам и предпринимателям необходимо заранее обновить шаблоны деклараций и внутренние регламенты, проверить, обновлены ли учётные и отчётные программы, а также настройки электронного документооборота. Специалисты рекомендуют провести тестовую отправку по новой форме до 1 августа, чтобы исключить технические сбои при сдаче отчётности.
За опоздание со сдачей декларации предусмотрен штраф по статье 119 Налогового кодекса — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки (но не менее 1 000 рублей и не более 30%). Если задержка превысит 10 рабочих дней, налоговая может приостановить операции по счетам. Кроме того, на руководителя или самого предпринимателя могут наложить административный штраф от 300 до 500 рублей по статье 15.5 КоАП РФ.