Госстандарт Беларуси ужесточил требования по катышкам на школьной форме

Новый стандарт называется «Одежда для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Общие технические условия» и кроме корректировок содержит ряд терминов. Например, деловым стилем определен стиль одежды для деловой сферы жизни, его отличают строгость, сдержанность и консервативный подход при выборе материала, цветов, кроя и аксессуаров. Еще в школьной одежде отдельно выделили изделия второго и третьего слоя. Например, второй слой — вещи с ограниченным контактом с кожей, к им отнесли, блузку, платье, свитер, джемпер и другую одежду. Третий слой — верхняя одежда: пальто, куртка, плащ и иные изделия, в которых подкладка составляет не менее 40% площади верха, в том числе костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты.