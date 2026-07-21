Госстандарт Беларуси ужесточил требования по катышкам на школьной форме

Госстандарт ужесточил требования к прочности школьной одежды, сообщила пресс-служба комитета.
Новый стандарт называется «Одежда для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Общие технические условия» и кроме корректировок содержит ряд терминов. Например, деловым стилем определен стиль одежды для деловой сферы жизни, его отличают строгость, сдержанность и консервативный подход при выборе материала, цветов, кроя и аксессуаров. Еще в школьной одежде отдельно выделили изделия второго и третьего слоя. Например, второй слой — вещи с ограниченным контактом с кожей, к им отнесли, блузку, платье, свитер, джемпер и другую одежду. Третий слой — верхняя одежда: пальто, куртка, плащ и иные изделия, в которых подкладка составляет не менее 40% площади верха, в том числе костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты.
Стандарт применим к одежде обучающихся на уровнях начального, базового и среднего образования, однако не касается обуви и спортивной одежды.
Производители сами смогут использовать стандарт при добровольной сертификации, в том числе, чтобы иметь возможность попасть в реестр белорусских изготовителей одежды для школьников.
Изменились и требования к качеству продукции для детей и подростков. Учтены дополнительные требования к тканям, приняты более жесткие нормы по разрывной нагрузке и стойкости к образованию катышков (пилингу).
Отдельно внесено требование, что одежда должна быть произведена в Беларуси. В приоритете — текстильные материалы, выпущенные на территории Союзного государства. Верх костюмного и плательного ассортимента, трикотажных вещей должен быть на 50% и более пошит из такого текстиля: пряжи, трикотажного полотна и других тканей.
Для включения в реестр производителей будет проводиться сертификация аккредитованным органом Нацсистемы подтверждения соответствия Беларуси. Сейчас это Центр научных исследований легкой промышленности. Разработана специальная информационная платформа, которая будет доступна в тематическом разделе на портале «Качество.бел».
Новые положения стандарта начнут действовать с 13 августа, при этом возможно их досрочное применение.
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