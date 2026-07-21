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Арабская коалиция пообещала жестко отвечать на угрозы хуситов

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией усилила защиту коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе, пообещав «жестко реагировать» на угрозы хуситов. Об этом сообщает представитель коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией усилила защиту коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе, пообещав «жестко реагировать» на угрозы хуситов. Об этом сообщает представитель коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.

По словам господина аль-Малики, меры полностью соответствуют Конвенции ООН по морскому праву. Он также опроверг заявления хуситов о блокаде йеменских портов и аэропортов.

20 июля йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. 13 июля войска международно признанного правительства Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия, ударили по аэропорту столицы Йемена Саны, которую контролируют хуситы. В ответ движение нанесло удар по гражданскому саудовскому аэропорту Абха.

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