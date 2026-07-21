780 млн рублей выделили на поддержку стартапов в Хабаровском крае

Начинающие предприниматели региона с начала года получили кредитов на 780 млн рублей. Помощь оказана 40 стартапам в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что поддержка бизнеса — это вклад в развитие территорий, особенно в небольших селах и отдаленных районах. Краевые фонды помогают предпринимателям, которым банки отказывают из-за отсутствия залога или кредитной истории. Фонд поддержки малого предпринимательства выдал займы на 51 млн рублей под ставки от 5 до 10,7% годовых, Гарантийный фонд предоставил поручительства на 728 млн рублей. До 1 августа начинающие предприниматели могут получить заем до 1 млн рублей под 5% годовых на срок до трех лет. Подробнее — на сайте правительства края.