Мошенники выманили у пенсионерки из поселка Корфовского более 1,6 млн рублей

77-летней женщине из Корфовского позвонили неизвестные и представились сотрудниками силовых структур. Они сообщили пенсионерке, что на нее возбудили уголовное дело о спонсировании вооруженных сил недружественной страны. Злоумышленники рассказали, что документы женщины находятся у мошенников для оформления кредита, а посредник в банке меняет подлинные купюры на фальшивые и переправляет настоящие за рубеж. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщине предложили снять деньги и передать курьеру для проверки подлинности. Потерпевшую неделю убеждали перевести накопления. Находясь под давлением, она согласилась, а осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция, им грозит до 10 лет лишения свободы.