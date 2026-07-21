Дмитрий Демешин: Продление безвизового режима с Китаем важно для Хабаровского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима с Китаем до конца 2027 года. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, комментируя это решение, подчеркнул, что оно пойдет на пользу региону, так как увеличит туристический поток, облегчит жителям края поездки в Поднебесную и принесет дополнительные доходы в бюджет региона. «Хабаровск — это ближайший к границе с Китаем крупный российский город. Упрощенный въезд увеличит туристический поток, а значит — выручку гостиниц, ресторанов, гидов, перевозчиков и малого бизнеса. А чем больше инвестиций в наш регион, тем больше средств мы можем направить на развитие нашего края — на строительство и ремонт больниц, школ, детских садов и дорог», — заявил Дмитрий Демешин. Кроме того, губернатор Хабаровского края отметил, что это решение открывает больше возможностей для молодежных обменов, туризма, науки, спорта и бизнеса. По его словам, продление «безвиза» позволит предпринимателям из Китая чаще приезжать в Хабаровск для участия в переговорах, выставках и форумах, а это ведет к заключению новых контрактов и вложению инвестиций в экономику Хабаровского края. «Решение, принятое благодаря договоренностям Владимира Путина и Си Цзиньпина, очень важно для Хабаровского края. Сейчас все логистические цепочки и экономические связи переориентируются на восток, на азиатские рынки. И у нашего региона здесь территориальное преимущество, и мы будем его использовать на благо жителей края, чтобы доходы людей росли, а наша малая родина становилась лучше», — заключил Дмитрий Демешин. Также глава региона напомнил, что хабаровским туристам и предпринимателям теперь тоже будет проще ездить в Китай для отдыха или по делам, поскольку рост турпотока, вызванный продлением «безвиза», приведет к открытию новых рейсов из Хабаровска в Поднебесную. Так, только в этом году появились новые рейсы в Шанхай и Ичан, а также впервые за 15 лет возобновились полеты в Далянь.