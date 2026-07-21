Более 300 млн рублей направят на благоустройство парков в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре ведутся работы по благоустройству четырех общественных территорий и парка «Строитель». Проекты реализуются в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Долгосрочного плана социально-экономического развития города. Общая стоимость работ в парке «Строитель» составляет более 300 млн рублей. Здесь уже завершен ремонт входной группы и ограждения со стороны улицы Красногвардейской, монтируются новые опоры освещения, ведется укладка прогулочных и беговых дорожек, а также обустройство спортивных площадок для баскетбола, волейбола и воркаута. В сквере Героев СВО на перекрестке улиц Дзержинского и Пионерской установлены опоры освещения, ведется облицовка пилонов мрамором и укладка брусчатки. Первый этап планируется завершить осенью. За благоустройство сквера жители города голосовали в 2025 и 2026 годах. В парке имени Гагарина завершено обустройство картодрома. В парке «Судостроитель» смонтированы пешеходная аллея и зона отдыха, осталось установить скамейки и урны. Завершается благоустройство сквера у школ № 23 и 6.