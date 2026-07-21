Команда «ДВГАФК-Полянка» представит Хабаровский край на Всероссийской летней Универсиаде

Сборная команда Хабаровского края выступит на X Всероссийской летней Универсиаде. В первом турнире по баскетболу примут участие 8 сборных субъектов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Московской и Свердловской областей. Соревнования пройдут в Сочи на федеральной территории «Сириус» с 26 июля по 4 августа. Сборную нашего региона представит команда «ДВГАФК-Полянка». «Это впервые произошло благодаря поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и, конечно же, Михаила Мезенцева, мецената, спонсора, президента краевой федерации баскетбола. Это важно не только для нас, но и для самих ребят. Еще я это рассматриваю как формирование будущих тренеров. Ведь игровая карьера спортсмена не столь длинная», — рассказал ректор ДВГАФК Сергей Галицын. На групповом этапе команды разделят на две части. По две лучшие команды в группах пройдут в полуфинал, а коллективы, занявшие 3 и 4 позиции, разыграют между собой 5−8 места. Команда из Хабаровского края сыграет в группе со сборными Москвы, Красноярского края и Свердловской области. Это дебютный формат летней Универсиады, в которой раньше выступали команды отдельных вузов.