Комсомольский студент перевел мошенникам 66 тысяч ради билета на концерт

В Комсомольске-на-Амуре 25-летний студент познакомился с девушкой в сети. Она предложила сходить на концерт и прислала ссылку на билеты. Мужчина заплатил 3 тысячи, но билет на электронную почту не пришел. Тогда «подруга» направила его в «техподдержку» сайта. Под предлогом технического сбоя и возврата средств аферисты убедили студента сделать несколько дополнительных переводов. Каждый раз они уверяли, что деньги вот-вот вернутся, но нужно «подтвердить операцию». В итоге вместо возврата 3 тысяч он перевел мошенникам еще 63 тысячи. В итоге — ни билета, ни денег, ни романтики. Теперь полиция ищет аферистов. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.