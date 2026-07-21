Велопробег за чистый воздух прошел в Комсомольске-на-Амуре

18 июля 75 жителей Комсомольска-на-Амуре приняли участие в велопробеге до озера Амут на хребте Мяо-Чан в Солнечном округе. Участники преодолели дистанцию 60 км туда и обратно. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Комсомольск-на-Амуре включен в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ, который продлится до 2036 года. Эксперимент проходит по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». К 2036 году объем выбросов в городе должен сократиться в два раза. Активная реализация проекта начнется с 2029 года.