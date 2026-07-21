Житель Елизово ударил ножом в живот мужчину и раскаялся

Елизовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего ранее судимого местного жителя. Ночью с 8 на 9 марта этого года он пил спиртное в гостях у своей матери. После этого он с приятелями вышел на улицу и услышал неразборчивые крики из квартиры на втором этаже. Мужчины решили выяснить, кому и что сказали, и вернувшись в подъезд, постучали в квартиру. Дверь открыл хозяин. Испугавшись мужчин, он решил напасть первым и дважды ударил подсудимого кулаком в нос. Злоумышленник достал нож и ответил двумя ударами в живот нападавшему. После чего сам пришел в полицию и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств и непогашенных судимостей осужденному дали 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.