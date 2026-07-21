Тренерский штаб «Амурских Тигриц» претерпел серьезные изменения

Так, теперь уже бывший наставник хабаровской команды Александр Щурин назначен старшим тренером «Тигриц», а на должность главного тренера клуба приглашен Михаил Третьяков. Он 17 лет подряд работал помощником тренера в топовых российских клубах, а также в сборной России по женскому волейболу, а позже два года отработал главным тренером владивостокского «Динамо». Кроме того, в состав тренерского штаба «Амурских Тигриц» вошли тренер Сергей Савранчук, тренер-статистик Никита Толстобров (он ранее работал в молодежной команде «Амурские Тигрицы-ДВГАФК», но перешел во взрослую команду) и тренер по общефизической подготовке Владимир Бондаренко. А Константин Приходько, который ранее был старшим тренером хабаровской команды, назначен на пост спортивного директора клуба.