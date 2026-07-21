Так, теперь уже бывший наставник хабаровской команды Александр Щурин назначен старшим тренером «Тигриц», а на должность главного тренера клуба приглашен Михаил Третьяков. Он 17 лет подряд работал помощником тренера в топовых российских клубах, а также в сборной России по женскому волейболу, а позже два года отработал главным тренером владивостокского «Динамо». Кроме того, в состав тренерского штаба «Амурских Тигриц» вошли тренер Сергей Савранчук, тренер-статистик Никита Толстобров (он ранее работал в молодежной команде «Амурские Тигрицы-ДВГАФК», но перешел во взрослую команду) и тренер по общефизической подготовке Владимир Бондаренко. А Константин Приходько, который ранее был старшим тренером хабаровской команды, назначен на пост спортивного директора клуба.
Тренерский штаб «Амурских Тигриц» претерпел серьезные изменения
Так, теперь уже бывший наставник хабаровской команды Александр Щурин назначен старшим тренером «Тигриц», а на должность главного тренера клуба приглашен Михаил Третьяков. Он 17 лет подряд работал помощником тренера в топовых российских клубах, а также в сборной России по женскому волейболу, а позже два года отработал главным тренером владивостокского «Динамо». Кроме того, в состав тренерского.