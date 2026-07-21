В Милютинском районе загорелся лес из-за падения обломков БПЛА

В результате атака БПЛА и ракет в ночь на 21 июля в Милютинском районе загорелся лес. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор.
Известно, что пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам тоже нет. Сейчас пожарные тушат возгорание.
Также известно, что в ночь на 21 июля дроны и ракеты сбили над Ростовом, а также над Константиновским, Обливским, Боковским, Советским (сельским) районами.
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