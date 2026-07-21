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Самарцы пожаловались на нарушения расписания автобуса № 417

Минтранс объяснил проблемы с автобусом между Самарой и Смышляевкой.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары жалуются на то, что автобус № 417, который ездит между Самарой и Смышляевкой, не соблюдает расписание. Такой комментарий опубликовали под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте. На него ответил минстрой Самарской области.

«Перевозчику ООО “Альтернатива”, обслуживающему маршрут № 417, поручено соблюдать установленное расписание», — заверил представитель министерства.

В минтрансе отметили, что маршрут работает по нерегулируемому тарифу, на нем ездят 25 автобусов малого класса вместимости.

Ранее автобусы из Самары в Южный город и Смышляевку перевели на регулируемый тариф.