Самарцы пожаловались на нарушения расписания автобуса № 417

Жители Самары жалуются на то, что автобус № 417, который ездит между Самарой и Смышляевкой, не соблюдает расписание. Такой комментарий опубликовали под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте. На него ответил минстрой Самарской области.