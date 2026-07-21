Льготное жильё построят для жителей Хабаровского края

Важное направление — строительство социального жилья: в ближайшие три года должно возвести 36 одноэтажных домов в семи муниципалитетах края. Инвестиции в проект превышают 1 млрд рублей, срок реализации — до октября 2028 года. Первый дом появится в селе Найхин уже в текущем году. Объекты сдадут с ремонтом, мебелью и техникой — прежде всего жильё предназначено для участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель».