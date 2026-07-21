Первая машина для подземных работ прибыла на рудник «Комсомольский» после комплексного ремонта в Красноярске

На рудник «Комсомольский» (Заполярный филиал «Норникеля») прибыла погрузочно-доставочная машина (ПДМ), прошедшая полный цикл капитального восстановления в Красноярске. Сейчас она готовится к спуску под землю.
Это первая единица техники, которая вернулась в строй в рамках масштабного проекта компании по организации комплексного ремонта подземных машин.
Восстановленная ПДМ прошла все положенные этапы: от доставки на ремонтную базу и полной разборки до восстановления металлоконструкций, сборки, пусконаладки и ходовых испытаний. Теперь машину ждут в очистных пространствах рудника — она будет транспортировать горную массу из забоев на рудоспуски.
«Машина известного импортного бренда полностью восстановлена, все ее узлы и агрегаты заменены или обновлены, — рассказал начальник подземного участка эксплуатации и обслуживания самоходного оборудования рудника “Комсомольский” Александр Солянников. — Конкретно этой ПДМ уже 8 лет. Данная марка зарекомендовала себя очень хорошо за годы эксплуатации. У нас есть полное понимание, как она поведет себя в самых сложных условиях действующего производства».
Особый акцент при восстановлении сделали на безопасности. Машину оснастили системой автоматической блокировки, которая срабатывает при отсутствии активных действий машиниста, а также системой дистанционного управления российского производства — она позволяет отгружать руду без присутствия человека в кабине. «Работает не хуже оригинального — и по надежности всё те же характеристики, только теперь есть возможность производить и обслуживать такие пульты в России», — подчеркнул Солянников.
Проект капитального восстановления горной техники «Норникель» реализует в условиях санкционных ограничений, когда поставки нового импортного оборудования стали сложными, долгими и дорогими. Капремонт продлевает срок службы машин на три-четыре года (не менее 15 тысяч моточасов), а стоимость восстановления одной ПДМ с учётом всех логистических затрат более чем в два раза ниже цены новой единицы.
«Капитальный ремонт позволяет не только продлить жизнь техники, но и сделать эксплуатацию экономически более эффективной. Мы последовательно замещаем импортные компоненты российскими аналогами, наращивая технологическую независимость, — отметил генеральный директор “Норникель-техника” Андрей Скоков. — Кооперация с красноярскими подрядчиками, обладающими необходимыми компетенциями, дает возможность выполнять работы на высоком уровне и оперативно решать текущие вопросы в процессе ремонта».
Красноярск выбрали площадкой для капремонта неслучайно: там нашлась производственная база с подходящими грузоподъёмными механизмами и станочным парком. В Норильске выделить такие площади без ущерба для основной деятельности предприятий было бы затруднительно. На красноярской площадке организован полный цикл — от разборки и ремонта узлов до сборки, пусконаладки и ходовых испытаний.
В проекте задействованы несколько подрядчиков. Один из них отвечает за ремонт узлов и агрегатов, сборку и пусконаладку: его специалисты базируются в Норильске, чтобы оперативно решать гарантийные вопросы после возвращения техники на рудники. Второй предоставляет площади и занимается ремонтом металлоконструкций.
Доставляют машины из Норильска в Красноярск в основном речным транспортом по Енисею, в период навигации (она длится около четырёх месяцев в году). Альтернативный маршрут — морем до Архангельска, а затем авто- или железнодорожным транспортом в Сибирь. Все логистические затраты уже заложены в экономическую модель проекта.
В ходе ремонта первых трех машин отработали технологические решения и начали внедрение российских компонентов. Среди них — отечественные рукава высокого давления, радиаторы, системы пожаротушения и автономной смазки. Также стартовала совместная работа с департаментом инноваций Заполярного филиала по использованию аддитивных технологий в процессе ремонта.
Сейчас специалисты подготовили к возвращению на рудники Заполярного филиала уже три ПДМ. Машины скоро вернутся на рудники «Октябрьский» и «Скалистый».
«В перспективе проект безусловно нужно масштабировать, поскольку на данном этапе выполнения программы и экономическая модель, и потребности производства доказали свою эффективность. В будущем возможно кратное увеличение объемов по комплексному восстановлению техники», — резюмировал Андрей Скоков.