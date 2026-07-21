Первая машина для подземных работ прибыла на рудник «Комсомольский» после комплексного ремонта в Красноярске

Особый акцент при восстановлении сделали на безопасности. Машину оснастили системой автоматической блокировки, которая срабатывает при отсутствии активных действий машиниста, а также системой дистанционного управления российского производства — она позволяет отгружать руду без присутствия человека в кабине. «Работает не хуже оригинального — и по надежности всё те же характеристики, только теперь есть возможность производить и обслуживать такие пульты в России», — подчеркнул Солянников.