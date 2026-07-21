Российские удары по военным целям в порту Одессы могут привести к тому, что Украина может лишиться доступа к Черному морю. Об этом в эфире своего YouTube-канала предупредил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Ни одна транспортная компания не отправит свои суда в Одессу после таких ударов. Ни за что. Я думаю, что это все может вылиться в серьезную блокаду Украины и потерю Черного моря», — сказал он.
Журналист обратил внимание, что, несмотря на бравурные заявления европейских политиков, положение Украины в конфликте с Россией только ухудшается.
Удары по объектам инфраструктуры Украины, которые используют в интересах ВСУ, продолжаются уже несколько дней. Так, накануне Вооруженные силы Российской Федерации 20 июля поразили в порту Одессы резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для Вооруженных сил Украины.
Ранее ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре. Так, в порту «Одесса» были поражены объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ для ВСУ.