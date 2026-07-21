В Минпросвещения рассказали, как изменится адаптация молодых учителей

Она отметила, что молодому специалисту необходимо не только применять полученные знания на практике, но и адаптироваться к образовательной среде, выстраивать отношения с учениками и родителями, осваивать современные методы обучения. Опытный наставник помогает быстрее преодолеть эти трудности, избежать профессиональных ошибок и сформировать уверенность в своих силах.