Главе района имени Лазо Александру Коху вручили медаль за доблесть, проявленную в зоне СВО

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин перед началом очередного заседания президиума Правительства края вручил медаль «За доблесть в специальной военной операции» главе района имени Лазо Хабаровского края Александру Коху, который добровольцем отправился на фронт в составе отряда «БАРС-8 Хабаровск», успешно выполнил боевые задачи и снова вернулся к исполнению обязанностей руководителя района, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Александр Кох руководил районом с 2022 года, но, когда Родина сказала “надо”, он не спрятался за кресло чиновника. Взяв в руки оружие, он заключил контракт с “БАРС-8” “Хабаровск” и полгода провел на передовой. Вернувшись, он вновь взять на себя ответственность за район имени Лазо и за людей, которые там живут», — говорится в сообщении.
Жители района ждали возвращения Александра Ивановича с фронта, переживали за него и поддержали его возвращение на должность главы. Те навыки, которые он получил на фронте — умение работать слаженно, держать удар, не бросать своих — применимы и в мирной жизни и помогут ему справляться с трудностями.
«Убывали мы в конце октября, с нами убыло 7 человек именно от правительства Хабаровского края. Один человек у нас продлил контракт, все остальные вернулись к своим должностям и обязанностям. Там нет такого: хочу — делаю, хочу — не делаю. Задача поступила в любое время суток, и надо ее выполнять. Стал лучше относиться к людям, товариществу, весь опыт буду применять на благо наших жителей. “БАРС-8 Хабаровск” — это один из лучших отрядов, где бойцы очень активно идут в наступление на запорожском направлении, а не отсиживаются в тылу», — отметил Александр Кох.
Он добавил, что отряд «БАРС-8 Хабаровск», созданный по поручению губернатора Дмитрия Демешина, зарекомендовал себя как одна из наиболее эффективных и дисциплинированных боевых единиц в составе группировки войск «Восток». Бойцы отряда успешно выполняют задачи по корректировке огня, разведке с использованием беспилотных аппаратов, тыловому обеспечению и эвакуации раненых. Ключевой особенностью подразделения является атмосфера взаимовыручки и товарищества, все делятся тактическим опытом и заботятся друг о друге. Именно благодаря слаженности действий, высокой подготовке и сплоченности личного состава успешно выполняются все поставленные задачи.
Губернатор вручил медали «За содействие специальной военной операции» руководителям предприятий, которые оказывали существенную помощь фронту. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Губернатор вручил медали «За содействие специальной военной операции» руководителям предприятий, которые оказывали существенную помощь фронту. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Губернатор вручил медали «За содействие специальной военной операции» руководителям предприятий, которые оказывали существенную помощь фронту. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Губернатор вручил медали «За содействие специальной военной операции» руководителям предприятий, которые оказывали существенную помощь фронту. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Также губернатор вручил медали «За содействие специальной военной операции» руководителям предприятий, которые оказывали существенную помощь фронту.
Напомним, что в апреле 2026 года, за мужество и отвагу при исполнении воинского долга медалью «За отвагу» был награжден Михаил Сергиенко (на тот момент — врио главы района имени Лазо), а медалями «За храбрость» отмечены сотрудники правительства региона: Сергей Распутин, Владимир Пунгин, Леонид Комагаев и Константин Молокеев. Также высокой государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — удостоен заместитель председателя правительства края Дарий Тюрин.