Главе района имени Лазо Александру Коху вручили медаль за доблесть, проявленную в зоне СВО

«Убывали мы в конце октября, с нами убыло 7 человек именно от правительства Хабаровского края. Один человек у нас продлил контракт, все остальные вернулись к своим должностям и обязанностям. Там нет такого: хочу — делаю, хочу — не делаю. Задача поступила в любое время суток, и надо ее выполнять. Стал лучше относиться к людям, товариществу, весь опыт буду применять на благо наших жителей. “БАРС-8 Хабаровск” — это один из лучших отрядов, где бойцы очень активно идут в наступление на запорожском направлении, а не отсиживаются в тылу», — отметил Александр Кох.