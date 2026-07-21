В даркнете выставлены на продажу данные с компьютера японского дипломата

В даркнете выставлен на продажу крупный архив объемом 170 Гб, предположительно похищенный с компьютера японского дипломата. Как передает канал RT, инцидент может вскрыть факты незаконной слежки.
Массив данных содержит расшифровки звонков и сообщений, а также фотографии, свидетельствующие о возможной слежке за гражданами России в Японии. Утверждается, что агенты тайно проникали в частные дома и гостиничные номера россиян. Сбор информации осуществлялся при содействии японских операторов связи.
RT сообщает, что хакеры оценили этот архив примерно в 86 тысяч рублей. Подлинность документов пока официально не подтверждена, однако продавцы уверенно называют материалы «официальными» и публикуют скриншоты в качестве доказательств.
Ранее в даркнет утекло более 700 паролей и логинов британских министерств. Кроме утечек учетных записей, зарегистрировано не менее девяти попыток продажи секретной информации, связанной с армией Великобритании и НАТО.