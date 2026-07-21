В даркнете выставлены на продажу данные с компьютера японского дипломата

Массив данных содержит расшифровки звонков и сообщений, а также фотографии, свидетельствующие о возможной слежке за гражданами России в Японии. Утверждается, что агенты тайно проникали в частные дома и гостиничные номера россиян. Сбор информации осуществлялся при содействии японских операторов связи.