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В даркнете выставлены на продажу данные с компьютера японского дипломата

В даркнете выставлен на продажу крупный архив объемом 170 Гб.

Источник: Комсомольская правда

В даркнете выставлен на продажу крупный архив объемом 170 Гб, предположительно похищенный с компьютера японского дипломата. Как передает канал RT, инцидент может вскрыть факты незаконной слежки.

Массив данных содержит расшифровки звонков и сообщений, а также фотографии, свидетельствующие о возможной слежке за гражданами России в Японии. Утверждается, что агенты тайно проникали в частные дома и гостиничные номера россиян. Сбор информации осуществлялся при содействии японских операторов связи.

RT сообщает, что хакеры оценили этот архив примерно в 86 тысяч рублей. Подлинность документов пока официально не подтверждена, однако продавцы уверенно называют материалы «официальными» и публикуют скриншоты в качестве доказательств.

Ранее в даркнет утекло более 700 паролей и логинов британских министерств. Кроме утечек учетных записей, зарегистрировано не менее девяти попыток продажи секретной информации, связанной с армией Великобритании и НАТО.

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