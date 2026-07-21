Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На крестный ход в Казани собрались несколько тысяч верующих

В Казани начался крестный ход в честь празднования явления Казанской иконы Божией матери. В этом году исполнилось 447 лет со дня знакового для верующих события.

Традиционно крестный ход начинается в 7.30 утра у стен Благовещенского собора Казанского Кремля. Завершится молитвенное шествие у места явления святыни — в Казанском Богородицком монастыре.

В этом году Казань вновь посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриаршее Богослужение начнется в 10.00 в храме Николы Тульского, расположенном на территории Казанского Богородицкого монастыря.

Реставрация Никольской церкви была завершена совсем недавно. Храм был построен в 1579 году. Именно он первым принял явленную икону Богородицы — святыня хранилась здесь, пока не был построен Казанский собор. В 1816 году храм перестроили, а в советское время в нем оборудовали табачную фабрику. В 2023 году было принято решение о реставрации Никольского храма. В прошлом году реставрируемый храм посетил Патриарх Кирилл. Сегодня будет совершен Великий чин освящения храма.

Вечером, в 18.00, в казанском парке «Елмай» состоится концерт в честь праздника с участием певицы Вики Цыгановой, группы «Покров» из Москвы и ансамбля русской песни под руководством Элеоноры Калашниковой. Вход на концерт свободный.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше