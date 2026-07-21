На крестный ход в Казани собрались несколько тысяч верующих

Традиционно крестный ход начинается в 7.30 утра у стен Благовещенского собора Казанского Кремля. Завершится молитвенное шествие у места явления святыни — в Казанском Богородицком монастыре.
В этом году Казань вновь посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриаршее Богослужение начнется в 10.00 в храме Николы Тульского, расположенном на территории Казанского Богородицкого монастыря.
Реставрация Никольской церкви была завершена совсем недавно. Храм был построен в 1579 году. Именно он первым принял явленную икону Богородицы — святыня хранилась здесь, пока не был построен Казанский собор. В 1816 году храм перестроили, а в советское время в нем оборудовали табачную фабрику. В 2023 году было принято решение о реставрации Никольского храма. В прошлом году реставрируемый храм посетил Патриарх Кирилл. Сегодня будет совершен Великий чин освящения храма.
Вечером, в 18.00, в казанском парке «Елмай» состоится концерт в честь праздника с участием певицы Вики Цыгановой, группы «Покров» из Москвы и ансамбля русской песни под руководством Элеоноры Калашниковой. Вход на концерт свободный.