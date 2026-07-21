Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на улице Свердловская перенесут рекламные конструкции

На Свердловской в Красноярске перенесут 23 рекламные конструкции перед расширением дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на улице Свердловская перенесут 23 рекламные конструкции — щиты, указатели, призматроны, пилоны и другое. Как пишут «Горновости» со ссылкой на мэрию, это связано с грядущим расширением дороги.

Сотрудники управления архитектуры провели рабочую встречу с рекламными агентствами, по итогам которой обсудили дальнейшую работу с каждым из них. Сейчас предпринимателям необходимо подготовить документы с уточнением размера фундамента конструкций.

Реконструкция коснется участка от остановки «Лесоперевалочная база» до начала трассы Р-257. Дорогу на этом отрезке расширят до 4−6 полос.

Обновить один из самых загруженных выездов из краевого центра планируется к 400-летию города. Также на участке появится современный надземный переход возле парка флоры и фауны «Роев ручей».