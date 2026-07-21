Треш-блогерша Лапа Хапа скончалась в 24 года от передозировки наркотиками

— С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушла из жизни наша коллега и друг — Лапа Хапа. Она скончалась от передозировки наркотических веществ. Наркотики наносят непоправимый вред вам и вашим близким — они приносят в дом только горе. Берегите себя и не употребляйте наркотики, — говорится в блоге девушки.