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Треш-блогерша Лапа Хапа скончалась в 24 года от передозировки наркотиками

Треш-блогерша Лапа Хапа (настоящее имя — Домна Белявская) скончалась в возрасте 24 лет от передозировки наркотиками. Об этом сообщили в соцсетях девушки.

Треш-блогерша Лапа Хапа (настоящее имя — Домна Белявская) скончалась в возрасте 24 лет от передозировки наркотиками. Об этом сообщили в соцсетях девушки.

Сообщается, что Белявскую нашли без признаков жизни в квартире в Новосибирске.

— С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушла из жизни наша коллега и друг — Лапа Хапа. Она скончалась от передозировки наркотических веществ. Наркотики наносят непоправимый вред вам и вашим близким — они приносят в дом только горе. Берегите себя и не употребляйте наркотики, — говорится в блоге девушки.

Коллеги Белявской помогли перевезти ее тело из Новосибирска в Санкт-Петербург. Похороны блогерши прошли 20 июля.

Лапа Хапа родилась в 2002 году. Изначально она начинала карьеру как бьюти блогер, но наибольшую известность получила после того, как стала публиковать шокирующий контент. На фоне эпатажных выходок Белявская набрала большую аудиторию, а ее ролики публиковали блогеры-миллионники.

Недавно американский суд вынес приговор «кетаминовой королеве» Джасвин Сангхе, передавшей смертельную дозу наркотика звезде сериала «Друзья» Мэттью Перри. Актер умер от передозировки в октябре 2023 года. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем известна «кетаминовая королева» и кого еще судили по делу о смерти Перри.