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Лотосы Комарова под Хабаровском распустились и зовут гостей на фестиваль

Уникальное цветение в Галкино продлится недолго — увидеть природное чудо можно уже в ближайшие дни.

Хабаровский район встретил начало цветения лотосов Комарова в селе Галкино, сообщает МАХ-канал главы Хабаровского района Сергея Будкина. Эти редкие водные растения считаются одним из природных символов Дальнего Востока, а период их цветения длится всего несколько недель.

«Сердце Хабаровского района забилось в унисон с природой — наши знаменитые лотосы в селе Галкино снова распустили свои лепестки!» — написал Сергей Будкин.

Глава района напомнил, что полюбоваться цветами нужно успеть: лотосы быстро отцветают и требуют бережного отношения.

«Лотосы капризны и нежны, их цветение скоротечно. Не откладывайте встречу с этой живой картиной на завтра — завтра она может быть уже другой!» — отметил Сергей Будкин.

Для гостей, которые хотят увидеть природную достопримечательность, в селе Галкино проведут культурно-туристический фестиваль «Лотосовый край». Он состоится 25 июля в 13:00 у Дома культуры по адресу: улица Мира, 5б.

В программе — концерт творческих коллективов района, мастер-классы по оригами, живописи и народному рукоделию, фотозоны и другие площадки.

Лотос Комарова — теплолюбивое растение, которое встречается на юге Дальнего Востока. Его крупные розовые цветы появляются на водоёмах в середине лета и привлекают туристов со всего региона.