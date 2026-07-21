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Эксперт назвала вакцины, которые могут продлить жизнь пожилым людям

Ткачева: вакцина против гриппа может продлить жизнь пожилым людям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вакцины против пневмококка и гриппа снижают риск появления инфекционных заболеваний и продлевают жизнь пожилым людям, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Если говорить о вакцинах, то вообще вакцины против пневмококка, против гриппа и других инфекций — это вакцины, которые не просто снижают риск инфекции, но они продлевают жизнь. Они замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс — это синдром воспаления, мощное воспаление, а любое воспаление ускоряет процесс старения», — сказала Ткачева.

Она добавила, что человек, делая прививку, не только предотвращает инфекционные заболевания, но и влияет на процесс старения. Ранее, по словам гериатра, о вакцинах не думали в таком контексте, но теперь вакцинация является геропротекцией, подчеркнула врач.

«Соответственно, здесь акцент вот именно у пожилых надо сделать на вакцины от гриппа и пневмококка, потому что, наверное, это основные угрозы для пожилого человека, которые мы можем сейчас предотвратить путем вакцинации», — заключила Ткачева.