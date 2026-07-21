Благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров проверил мэр Хабаровска

«Замечания и предложения — это наш совместный труд. Когда мы работаем вместе, тогда всё получается. У нас есть опыт благоустройства скверов по федеральной программе “Формирование комфортной городской среды”. Это настоящий народный контроль, когда жители приходят к подрядчику и указывают на недоделки или просят переставить те же лавочки. Это делается для удобства людей. Поэтому я всех приглашаю к сотрудничеству», — обратился к хабаровчанам Сергей Кравчук.