Благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров проверил мэр Хабаровска

В Хабаровске продолжается масштабное преображение главных прогулочных зон города. Глава краевой столицы Сергей Кравчук лично оценил ход работ на Уссурийском и Амурском бульварах. Главная цель визита — убедиться, что первый этап реконструкции идёт по графику, а также обсудить с жителями их пожелания к будущему облику общественных пространств, сообщает hab.aif.ru.
Как отметил мэр города, работы на Уссурийском бульваре проводятся в рамках стратегического развития города Хабаровска согласно мастер-плану, утверждённому президентом РФ Владимиром Путиным.
«Это особый объект, то место, где отдыхают все жители и гости города. В этом году мы делаем первый этап. Общая сумма финансирования составляет 161 млн руб.», — подчеркнул Сергей Кравчук.
По словам главы города, подрядчик работает девятый месяц, и отставаний нет. Все вопросы решаются оперативно, финансирование обеспечено в полном объёме. Сейчас главная задача — грамотная организация процесса и соблюдение порядка на площадке.
«Мы об этом уже переговорили с подрядчиком и заказчиком. Нужно провести субботник, чтобы строительная площадка выглядела цивилизованно. Серьёзных проблем я не вижу», — добавил он.
Важной частью проекта стало прямое взаимодействие с горожанами. Мэрия принимает все предложения жителей о том, что ещё они хотели бы видеть на этой территории.
«Замечания и предложения — это наш совместный труд. Когда мы работаем вместе, тогда всё получается. У нас есть опыт благоустройства скверов по федеральной программе “Формирование комфортной городской среды”. Это настоящий народный контроль, когда жители приходят к подрядчику и указывают на недоделки или просят переставить те же лавочки. Это делается для удобства людей. Поэтому я всех приглашаю к сотрудничеству», — обратился к хабаровчанам Сергей Кравчук.
Отдельно мэр остановился на информировании граждан. Прежний паспорт объекта он назвал профанацией и распорядился полностью его переделать. На новом паспорте нанесут зоны отдыха, спортивные сооружения, качели, перголы, дорожки и ту самую локацию около лотоса, к которой раньше было много претензий. Сергей Кравчук отметил, что после реконструкции там будет брусчатка совершенно другого качества.
Завершение первого этапа работ на Уссурийском бульваре запланировано на октябрь текущего года.
Следующей точкой объезда стал Амурский бульвар. Здесь общая цена контракта составляет 196 млн руб, а окончание первого этапа намечено на октябрь 2026 года. Объём работ здесь меньше, чем на Уссурийском, однако возникли определённые трудности.
«Здесь определённые шероховатости из-за проектного института, который затянул выдачу документации. Подрядчику приходится работать буквально с листа», — пояснил ситуацию глава города.
Основные работы уже выполнены: демонтировано старое покрытие, проведена санитарная обрезка деревьев. Вопросы остаются только по земляным работам.
«Дано поручение, и заказчик заверил, что ситуацию исправят. Подрядчик сможет наверстать темп буквально до конца июля. Финансирование обеспечено», — заявил Сергей Кравчук. Он также сообщил, что вернется сюда с проверкой 25−26 июля.
Оба бульвара включены в трёхгодичный цикл благоустройства. Полное окончание работ и на Амурском, и на Уссурийском бульварах запланировано на 2028 год. Эти проекты призваны создать единое современное пространство для прогулок, связав обновлённые набережную, парки и центральные улицы в удобный пешеходный маршрут.