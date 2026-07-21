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В Красноярском крае пьяный водитель «Лексуса» пытался скрыться от полицейской погони в лесу и предъявил права погибшего брата

В Северо-Енисейском округе задержали 47-летнего водителя автомобиля Lexus, который пытался скрыться от преследования в лесу и обмануть госавтоинспекторов, сообщили в ГУ МВД Красноярского кая.

В Северо-Енисейском округе задержали 47-летнего водителя автомобиля Lexus, который пытался скрыться от преследования в лесу и обмануть госавтоинспекторов, сообщили в ГУ МВД Красноярского кая.

Останавливать джип для проверки документов мужчина не стал, так как являлся злостным правонарушителем. Когда его всё же поймали, он предъявил полицейским водительское удостоверение своего брата, погибшего в ДТП.

Выяснилось, что собственных прав злоумышленник дважды лишался за езду в нетрезвом виде. В момент задержания он вновь находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, срок действия его паспорта истек.

Мужчину доставили в отдел полиции. За допущенные нарушения его привлекли к уголовной ответственности (ст. 264.2 УК РФ) и административной (ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ).

Автомобиль помещен на спецстоянку. Сейчас проводится проверка по факту использования чужого водительского удостоверения.

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