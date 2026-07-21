Более 1,5 тыс. машин стоит в очередях на границе Беларуси с ЕС

Очереди из легковушек образовались на двух направлениях — польском и литовском.
Так, в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» ожидают въезда на территорию Польши 180 и 15 легковых авто соответственно.
А в ПП «Брест» образовалась очередь из 551 легковушки. В этом же пункте пропуска стоят 34 пассажирских автобуса, которые также ожидают оформления.
На границе Беларуси с Литвой перед пунктом «Каменный Лог» скопилось 40 легковушек, перед «Беняконями» — 20.
Что касается фур, то больше всего их стоит в очереди перед ПП «Козловичи» на белорусско-польской границе — 460 грузовиков. Кроме того, 80 фур ожидает въезда в Польшу в пункте пропуска «Берестовица».
На литовском направлении очередь значительно меньше: в ПП «Бенякони» стоят в очереди 70 грузовых автомобилей, а в погранпереходе «Каменный Лог» — 50 большегрузов.
На белорусско-латвийской границе очередей из грузовиков и легковушек не фиксируется.