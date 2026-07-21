Хабаровских тигров, переданных в Казахстан, скоро выпустят на волю

По словам руководителя, российские и казахстанские специалисты регулярно взаимодействуют по вопросу восстановления популяции хищников. За каждым животным ведется круглосуточное видеонаблюдение. Тигры вполне готовы к выходу в самостоятельную жизнь — решение об этом будет принято в ближайшее время. Но и тогда животные останутся под контролем — их перемещение станут отслеживать при помощи спутниковых ошейников. Это позволит оперативно реагировать, если хищники приблизятся к населенному пункту.