Хабаровских тигров, переданных в Казахстан, скоро выпустят на волю

Как адаптировались в Казахстане тигры, отловленные в Хабаровском крае, проверили российские охотоведы. Скоро хищникам предстоит переселиться на волю.
Начальник управления охотничьего хозяйства Хабаровского края Юрий Колпак оценил, как проходит процесс реинтродукции тигра в Казахстане. Он отметил, что хищники успешно охотятся на копытных на новой для них территории. И, что немаловажно, тигры избегают людей.
По словам руководителя, российские и казахстанские специалисты регулярно взаимодействуют по вопросу восстановления популяции хищников. За каждым животным ведется круглосуточное видеонаблюдение. Тигры вполне готовы к выходу в самостоятельную жизнь — решение об этом будет принято в ближайшее время. Но и тогда животные останутся под контролем — их перемещение станут отслеживать при помощи спутниковых ошейников. Это позволит оперативно реагировать, если хищники приблизятся к населенному пункту.
Напомним, в Казахстан передали четырех тигров, отловленных в Хабаровском крае. Двое взрослых и двое тигрят разного пола.