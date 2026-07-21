В Челябинском онкоцентре начали лечить редкие опухоли экстремальным холодом

— Стандарты лечения десмоидных опухолей прописаны в клинических рекомендациях Минздрава РФ, и метод выбирается с учётом индивидуальных особенностей новообразования, темпов его роста, локализации и многих других факторов. Поскольку в данном клиническом случае десмоид располагался в неблагоприятной анатомической зоне, врачебным консилиумом с привлечением коллег из федерального центра было рекомендовано применить локальную абляционную технологию — криодеструкцию, — рассказал заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей Челябинского онкоцентра Сергей Пашевич.