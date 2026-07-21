В Челябинском онкоцентре начали лечить редкие опухоли экстремальным холодом

Десмоид — редкая доброкачественная опухоль соединительной ткани. Она не даёт метастазов, однако способна быстро разрастаться и вызывать сильную боль. Тактика лечения подбирается индивидуально в зависимости от расположения опухоли, её размеров и скорости роста.
— Стандарты лечения десмоидных опухолей прописаны в клинических рекомендациях Минздрава РФ, и метод выбирается с учётом индивидуальных особенностей новообразования, темпов его роста, локализации и многих других факторов. Поскольку в данном клиническом случае десмоид располагался в неблагоприятной анатомической зоне, врачебным консилиумом с привлечением коллег из федерального центра было рекомендовано применить локальную абляционную технологию — криодеструкцию, — рассказал заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей Челябинского онкоцентра Сергей Пашевич.
Как работает метод.
Во время процедуры ткани опухоли разрушаются с помощью экстремально низких температур. Охлаждение до −180 градусов обеспечивает аргон, который под высоким давлением подаётся в специальный криозонд.
— Важным преимуществом криоабляции является практически полная безболезненность вмешательства, позволяющая выполнять часовые операции только под местной анестезией. Формирование «ледяного шара» происходит под постоянным ультразвуковым контролем, что позволяет точно видеть объём деструкции опухоли и исключает риск повреждения прилежащих жизненно важных органов и структур, — отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Яков Гнатюк.
Первые результаты.
Одним из первых стал пациент с опухолью размером с теннисный мяч, расположенной под плечевым суставом. После первой процедуры боль исчезла, а повторная криоабляция позволила добиться стабилизации процесса. Сейчас новообразование остаётся неактивным и требует только регулярного наблюдения.
По словам главного врача ЧОКЦОиЯМ Андрея Лукина, внедрение новой технологии расширяет возможности помощи пациентам, которым невозможно провести традиционную операцию или она противопоказана. В перспективе метод позволит повысить качество и доступность онкологической помощи для жителей Челябинской области.