Посол РФ Толченов: Индонезия планирует построить космодром

Власти Индонезии заинтересованы в постройке космодрома, переговоры по данному вопросу ведутся с Москвой. Об этом во вторник, 21 июля, рассказал посол России в Индонезии Сергей Толченов.
— Президент Индонезии Прабово Субианто не так давно, где-то месяца два-три назад, подписал указ о том, чтобы построить космодром или инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой, — уточнил он.
По словам дипломата, инициатива обсуждается с госкорпорацией «Роскосмос». Несмотря на наличие других поставщиков космических технологий, Джакарта ведет переговоры именно с Россией.
— Но по атомной тематике последнего шага пока не сделано. Как только он будет сделан, можно будет переходить к каким-то практическим разговорам, — цитирует его ТАСС.
Незадолго до этого космический корабль «Союз МС-29» пристыковался к модулю «Причал» МКС. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур состоялся 14 июля в 17:48 по московскому времени.