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Пермская ТПП выразила соболезнования родным вице-президента ТПП Татарстана

Скоропостижный уход коллеги стал тяжёлым известием для всего сообщества торгово-промышленных палат страны.

Пермская торгово-промышленная палата выразила соболезнования в связи с внезапной кончиной первого заместителя председателя ТПП Республики Татарстан Артура Николаева.

Скоропостижный уход коллеги стал тяжёлым известием для всего сообщества торгово-промышленных палат страны.

«Выражаем искренние соболезнования коллегам из Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан и семье Артура Сергеевича. Это невосполнимая утрата для всей системы торгово-промышленных палат России. Светлая память об Артуре Сергеевиче навсегда останется с теми, кто работал рядом с ним», — написали в Пермской ТПП.

Гражданская панихида пройдёт 21 июля в здании ТПП Республики Татарстан по адресу: улица Пушкина, 18, конгресс-зал, второй этаж. Начало в 11:00.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о кончине руководителя поисково-спасательного отряда «Прорыв» из Екатеринбурга Наталье Волковой. С женщиной простились 20 июля.

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