В Омской области закупят крупную партию лекарства от рака

«Пембролизумаб» применяется в рамках иммунотерапии для борьбы с тяжелыми формами онкологических заболеваний, в частности меланомой и раком шейки матки. Действие препарата основано на стимуляции иммунной системы организма, что позволяет ей распознавать и уничтожать злокачественные клетки. Для пациентов лекарство предоставляется безвозмездно по полису обязательного медицинского страхования.