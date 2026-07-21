В Омской области закупят крупную партию лекарства от рака

Казенное учреждение Омской области «Центр закупок товаров, работ, услуг» объявило о проведении крупного аукциона на поставку противоопухолевого средства «Пембролизумаб». Сумма контракта составляет почти 473 миллиона рублей.
Учитывая, что стоимость одной упаковки препарата составляет приблизительно 22 тысячи рублей, региональные власти намерены закупить около 21,5 тысячи таких упаковок. Этот объем в разы превышает показатели предыдущих лет, когда на приобретение данного лекарства ежегодно выделялось порядка 90 миллионов рублей.
«Пембролизумаб» применяется в рамках иммунотерапии для борьбы с тяжелыми формами онкологических заболеваний, в частности меланомой и раком шейки матки. Действие препарата основано на стимуляции иммунной системы организма, что позволяет ей распознавать и уничтожать злокачественные клетки. Для пациентов лекарство предоставляется безвозмездно по полису обязательного медицинского страхования.