Минздрав обновит перечень лекарств для бригад скорой помощи

Одно из главных нововведений — включение в стандартный набор лекарственного средства «Эсмолол». Этот препарат применяется в экстренных ситуациях для купирования тахиаритмий и быстрого снижения артериального давления при гипертонических кризах. Кроме того, медицинским работникам разрешат использовать перевязочные материалы на основе каолина — они обладают выраженным гемостатическим (кровоостанавливающим) эффектом и особенно востребованы при травматических кровотечениях.