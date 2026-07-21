Елизавета Цыбина: «В отпуске меня отправляют работать в огород, но мыслями я нахожусь на фронте»

— Да, ещё в декабре 2022 года обзванивала все инстанции: пункт набора на военную службу по контракту, ходила в военкомат. Тогда сказали, что набирают только женщин с медицинским образованием. Даже пыталась найти медицинские курсы. Там надо было учиться полгода-год. У меня не было времени. Я работала и занималась гуманитарной помощью. Тогда открылась школа операторов БПЛА в Дивногорске, в лесном техникуме. Мне посоветовали туда и сказали, что там всего две недели отучишься и получишь свидетельство оператора БПЛА. Я подумала, что надо. Отучилась две недели. Была теория, потом полётная практика. Успешно сдала экзамены и получила свидетельство. И товарищ оттуда предложил подразделение. Как раз нужен был оператор БПЛА на разведывательные «Мавики». И я согласилась. Но тоже брать не хотели. Приехала, они посмотрели — девочка. Предложили посмотреть, провести день вместе. Посмотреть быт и работу. Сказали, что посмотрят, как летаю. Отвезли на полигон. Там показала, как летаю. И сказали, что берут меня. Так и осталась.