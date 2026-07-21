Елизавета Цыбина: «В отпуске меня отправляют работать в огород, но мыслями я нахожусь на фронте»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Елизавета Цыбина, ветеран СВО, оператор БПЛА, поведала, как попала на фронт и о своих переживаниях в отпуске перед третьим контрактом.
— Здравствуйте, Елизавета!
— Здравствуйте!
— Насколько часто вы слышите вопрос: зачем ты отправилась на СВО, ты же девочка?!
— Этот вопрос мне задают очень часто. На граждане и на передовой. Я отвечаю, что это, наверное, моё призвание. Потому что с ранних лет в военной сфере. Участвовала в патриотических мероприятиях. В детстве занималась в «Юнармии». Потом поступила в военный учебный центр, закончила военную кафедру. Поэтому теряюсь, когда задают такой вопрос. Ведь я всегда в этой сфере.
— Наверное, даже надоел?
— Да, есть такое. Каждый раз отвечаю по-разному.
— А зачем вам это?
— Трудный вопрос. Когда постоянно общаешься с военными, товарищи у меня военные, после учебного центра заключили контракты и отправились туда в начале 2022 года. Я слушаю их истории, мы постоянно на созвоне. Они рассказывают эти истории. Понимаю, что вместе с ними это переживаю и не могу оставаться здесь. Меня туда к ним тянет. Поддержать, помочь. Много моих друзей ушло, есть те, которые не вернулись. И мой молодой человек после военного учебного центра, он кадровый офицер. Тоже подписал контракт, ушёл туда и, к сожалению, не вернулся. Скорее всего, это меня и сподвигло подписать контракт и уйти туда.
— Если отмотать назад и задать вопрос «Зачем мне это надо?». Вы же сама себе его задавали? За молодым человеком? Тогда, наверное, не было тех боевых друзей, они же появились со временем.
— Да, но это основная причина — мой молодой человек. Мы даже хотели идти туда вместе. Но так как у меня не было медицинского образования, на то время брали только девушек-медиков. В 2022 году никаких операторов БПЛА не было. И «птиц» тоже столько не летало. Меня никуда не брали. Ни в военное министерство, ни в добровольческие формирования. И я осталась. Молодой человек сказал, что бы я спокойно сидела и ждала, когда он вернётся.
— Слышала истории, что иногда мальчишки ругались с девушкой или женой и уходили на СВО. Или уходят за друзьями. А тут такая любовь?
— Я не видела смысла здесь оставаться без него. Потому что мы с ним столько… Четыре года вместе, всегда рядом. Не представляла, как я здесь буду одна. Мама, в принципе, догадывалась, что я пойду в военный учебный центр, может быть, на госслужбу поступлю. Я и пыталась. В Росгвардии работала два года. Потом в МВД хотела поступить, но не прошла военно-врачебную комиссию. Не получилось.
— У вас семья творческая. Чем занимаются?
— Да. Мама хореограф, у неё четыре коллектива. Начиная с малышей с пяти лет до старшего поколения. Есть женщины 50−60 лет, они танцуют на сцене. Она мне прививала творчество. Я училась в художественной школе пять лет, потом в музыкальной школе пять лет.
— Путь на СВО был непростой, потому что девушек, женщин редко берут.
— Да, ещё в декабре 2022 года обзванивала все инстанции: пункт набора на военную службу по контракту, ходила в военкомат. Тогда сказали, что набирают только женщин с медицинским образованием. Даже пыталась найти медицинские курсы. Там надо было учиться полгода-год. У меня не было времени. Я работала и занималась гуманитарной помощью. Тогда открылась школа операторов БПЛА в Дивногорске, в лесном техникуме. Мне посоветовали туда и сказали, что там всего две недели отучишься и получишь свидетельство оператора БПЛА. Я подумала, что надо. Отучилась две недели. Была теория, потом полётная практика. Успешно сдала экзамены и получила свидетельство. И товарищ оттуда предложил подразделение. Как раз нужен был оператор БПЛА на разведывательные «Мавики». И я согласилась. Но тоже брать не хотели. Приехала, они посмотрели — девочка. Предложили посмотреть, провести день вместе. Посмотреть быт и работу. Сказали, что посмотрят, как летаю. Отвезли на полигон. Там показала, как летаю. И сказали, что берут меня. Так и осталась.
— Вы одна там девушка?
— Да, одна.
— А как среди мужчин? Как они вас приняли? Приходилось доказывать?
— Первый контракт да.
— Как вам с мужчинами?
— Сложно, конечно. Но за это время я, наверное, хорошо стала понимать мужчин. Всегда не хватало отцовского внимания, потому что папа постоянно был на работе. И мама тоже на работе. Меня постоянно тянуло к папе. Может, находясь в мужском коллективе, каждый по-отцовски пытается меня уберечь. Чувствую, что я на своём месте.
— А бытовые условия не смущают?
— Нет, бытовые условия не смущают. Быстро к ним привыкла. Да, там пыльно и грязно, постоянно ходишь в берцах. Привыкла, что нет возможности постирать китель, себя привести в порядок. Быстро к этому адаптировалась. Обычно, когда выезжаю на позицию, заплетаю две косички, и на задании с ними хожу. Земля может туда попасть и насекомые. Земляные блохи, в том числе. Волосы там не распустишь.
— Хочется, иногда?
— Честно, нет. Я прямо отдыхаю, что не краситься, не возиться с волосами.
— Вы были на жёстких направлениях. Часов Яр, каких ещё?
— Первое моё направление было Солиданское. Мы сидели на Солидаре. Это такой красивый город, он почему-то запал в душу. Когда оттуда поменяли позицию, мне Солидар снился. Церковь, улицы, дома, в которых мы были. Я долго не могла отойти от Солидара. До сих пор это мой самый город, который засел в душу. Потом мы сменили направление на Часов Яр. Там было 800 метров до прямого столкновения. Было сложно работать. Мы работали из подвала, по которому постоянно отрабатывал танк. То FPV-шки к нам залетали. Там были активные боевые действия. Тогда столкнулась с первыми своими сложностями — понимание того, где я нахожусь.
— Расскажите про награды. У вас государственные награды.
— Ну, пока идёт где-то. Сказали, что подписали.
— Какая?
— «За отвагу» должна прийти. Но пока на руках её нет, поэтому никому не говорю.
— Те, которые, на вас сейчас?
— Крест «Доброволец Донбасса», приравнивается к государственной. Медаль «Участнику СВО», выдаётся всем ветеранам боевых действий. «В одном стою» — это женская медаль. «80 лет победы» за участие в параде. Я каждый год хожу на параде, в коробке с ветеранами. В прошлом году ходила от «Боевого братства». Они первые, кто меня принял в свою семью. Стала ходить с ними по мероприятиям и на уроки мужества, проводить военно-патриотические мероприятия. Они — моя семья.
— Вы меня так впечатлили! У меня диссонанс. Такая очаровательная девочка-девочка! И медали у неё за СВО и третий контракт. Это что-то невероятное!
— Иногда сама удивляюсь, как у меня вышло, что третий контракт. Наверное, я что-то упускаю. Надо как-то вернуться к близким.
— Лиза, о чём мечтаете, чего желаете?
— Успокоиться, наверное. Что бы вернуться к гражданской жизни. Когда приехала в отпуск после первого контракта, и очень сложно адаптироваться. Очень сложно! Я постоянно смотрю на небо, на землю, на ноги. Вроде бы с родными, с близкими разговоры. Меня отправляют в огород, мы там работаем. Но понимаю, что мыслями нахожусь на фронте.
— Лиза, поскорее возвращайтесь назад в мирную жизнь, постройте крепкую семью. Что бы у вас было как можно больше ребятишек. Что бы вы были счастливы. Это самое главное! Огромное спасибо за интервью!
Беседовала Юлия Внукова, программа «Всё для Победы!», ТК «Енисей».
16+